24 августа. Mossovetinfo.ru – Фонд рационального природопользования установил в подмосковных школах 400 контейнеров для сбора использованных батареек, сообщает телеканал «360» со ссылкой на председателя совета Фонда Владимира Аленцина.



Контейнеры устанавливаются в рамках программы «Школа утилизации: электроника», которая совместно проводится Министерством природопользования Московской области и Фондом рационального природопользования с 2016 года. Программа призвана сформировать у школьников ответственное поведение в отношении экологических проблем.



Контейнеры для сбора батареек в подмосковных школах начали устанавливать в 2018 году. Контейнеры наполняются за полгода, после чего сотрудники фонда вывозят их на утилизацию, а в школах устанавливают новые контейнеры.