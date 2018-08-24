24 августа. Mossovetinfo.ru – Фонд рационального природопользования установил в подмосковных школах 400 контейнеров для сбора использованных батареек, сообщает телеканал «360» со ссылкой на председателя совета Фонда Владимира Аленцина.
Контейнеры устанавливаются в рамках программы «Школа утилизации: электроника», которая совместно проводится Министерством природопользования Московской области и Фондом рационального природопользования с 2016 года. Программа призвана сформировать у школьников ответственное поведение в отношении экологических проблем.
Контейнеры для сбора батареек в подмосковных школах начали устанавливать в 2018 году. Контейнеры наполняются за полгода, после чего сотрудники фонда вывозят их на утилизацию, а в школах устанавливают новые контейнеры.
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