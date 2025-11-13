 
В столичном регионе ударили декабрьские морозцы - синоптик

16 ноября — Mossovetinfo.ru — «В ночь, благодаря антициклону, погода в столичном регионе улучшилась, и ударили морозцы», — сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В сообщении отмечается, что «в Москве минимальная температура на ВДНХ составила -4,3, в Тушино -5,2, на Балчуге -2,4, Строгино -3,9, Бутово -6,8. Это самая холодная ночь текущей осени.

В Подмосковье самая низкая температура в Ново-Иерусалиме -7,0, на местном полюсе холода – в Черустях, где столбик минимального термометра показал -7,4, и в Михайловском было -7,6, а это климатические показателя декабря».

Накануне Гидрометцентр сообщил, что холодный атмосферный фронт, перемещаясь через территорию Центрального федерального округа (ЦФО), в минувшую ночь 15 ноября доставил резкое ухудшение погодных условий: в большинстве районов (в том числе Москве и Московской области - ред.) идут осадки от небольших до сильных в виде дождя, перешедшего в мокрый снег и снег, что привело к налипанию мокрого снега на проводах и деревьях, гололедице на дорогах.

На карте - минимальная температура воздуха за минувшую ночь 16.11.25, по данным Гидрометцентра. Карта - кликабельна.


