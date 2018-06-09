Другие материалы
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Город (Москва и область)
11.06.2018, 13:37
В столице 11-12 июня проходит фестиваль «День России. Московское время»
11 июня. Mossovetinfo.ru - В столице 11 июня открылся масштабный двухдневный фестиваль «День России. Московское время». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в оргкомитете цикла уличных фестивалей «Московски...
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Город (Москва и область)
10.06.2018, 22:10
Официальная фан-зона ЧМ-2018 открылась в Москве на Воробьевых горах
10 июня. Mossovetinfo.ru – Фестиваль болельщиков ФИФА (официальная фан-зона чемпионата мира по футболу 2018 года) открылся 10 июня на Воробьевых горах. Здесь болельщики, у которых не будет би...
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Город (Москва и область)
09.06.2018, 14:41
Собянин сообщил о наборе волонтеров в свой избирательный штаб
9 июня. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей присоединиться к его предвыборному штабу в качестве волонтеров. «Мне нужна ваша помощь. Если вы хотите, чтобы наш город ...