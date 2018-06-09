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Город (Москва и область)     11.06.2018 13:37

В столице 11-12 июня проходит фестиваль «День России. Московское время»

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Теги:  День России  праздники  фестивали 

11 июня. Mossovetinfo.ru - В столице 11 июня открылся масштабный двухдневный фестиваль «День России. Московское время». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в оргкомитете цикла уличных фестивалей «Московские Сезоны».

Фестиваль пройдёт в восьми московских парках: «Сокольники», «Кузьминки», «Царицыно», Измайловский, Таганский, Бабушкинский (сквер по Олонецкому проезду), парк Победы и парк Горького, а также на площадях Революции, Тверской и улицах Новый Арбат и Профсоюзная. Они посвящены главными эпохами российской культуры XX и XXI веков.

В Парке Горького в рамках фестиваля оборудовали большую арену для киберфутбола, где каждый желающий может сыграть в видеоигру FIFA 18. Там же проведут встречи с известными футболистами, киберфутболистами и спортивными комментаторами.

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Карта места

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Теги: 
День России  праздники  фестивали 

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