В столице 11-12 июня проходит фестиваль «День России. Московское время»

11 июня. Mossovetinfo.ru - В столице 11 июня открылся масштабный двухдневный фестиваль «День России. Московское время». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в оргкомитете цикла уличных фестивалей «Московские Сезоны».



Фестиваль пройдёт в восьми московских парках: «Сокольники», «Кузьминки», «Царицыно», Измайловский, Таганский, Бабушкинский (сквер по Олонецкому проезду), парк Победы и парк Горького, а также на площадях Революции, Тверской и улицах Новый Арбат и Профсоюзная. Они посвящены главными эпохами российской культуры XX и XXI веков.



В Парке Горького в рамках фестиваля оборудовали большую арену для киберфутбола, где каждый желающий может сыграть в видеоигру FIFA 18. Там же проведут встречи с известными футболистами, киберфутболистами и спортивными комментаторами.

