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Город (Москва и область)     13.10.2018 09:03

В ТиНАО до конца ноября запустят еще 13 автобусных маршрутов

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Теги:  автобусы  ТиНАО  Максим Ликсутов  Ликсутов 

13 октября. Mossovetinfo.ru – В ТиНАО до конца ноября 2018 года появится 13 новых автобусных маршрутов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, которого цитирует АГН «Москва».

10 маршрутов будут проходить между поселениями ТиНАО, остальные три свяжут ТиНАО с другими районами столицы. 

По этим маршрутам начнут ходить 69 автобусов. Ликсутов отметил, что новые транспортные связи получат более 73 тысяч жителей округа. Ожидаемый пассажиропоток – около 21 тысячи человек в сутки.

Список маршрутов.

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Карта места

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Теги: 
автобусы  ТиНАО  Максим Ликсутов  Ликсутов 

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