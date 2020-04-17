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Город (Москва и область)     17.04.2020 18:04

В ТиНАО открылась новая инфекционная больница для пациентов с коронавирусом

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Теги:  ТиНАО  больница  открытие  Вороновское 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин рикыл в поселении Воронвоское в ТиНАО новую инфекционную больницу для лечения пациентов, зараженных коронавирусом.

Больница на 800 коек оснащенная всем необходимым была построена за месяц. В рамках строительства было возведено 50 одноэтажных строений и 14 общежитий для врачей в два-три этажа. Также в состав инфекционного стационара входят приемное отделение, отделение реанимации, операционный блок, диагностический блок, лабораторный блок с мощностью более 10 тысяч тестов в сутки, патологоанатомический блок.

Помимо этого, на территории больницы расположены вспомогательные и технические здания, инженерно-коммунальная инфраструктура и вертолетная площадка.

Вокруг новой больницы создан периметр безопасности, весь въезжающий и выезжающий транспорт будет проходить санобработку, все стоки будут проходит двухэтапную очистку, а герметичная система вентиляции предотвратит выброс зараженного воздуха.

Мэр Москвы поблагодарил строителей за героический труд и сообщил, что первых пациентов новая больница примет уже в понедельник, 20 апреля.


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Теги: 
ТиНАО  больница  открытие  Вороновское 

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