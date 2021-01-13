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Город (Москва и область)     13.01.2021 15:09

В ТиНАО построят паркинг на тысячу машин

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Теги:  строительство  ТиНАО  паркинг 

13 января. Mossovetinfo.ru – Многоэтажный открытый паркинг на 1000 машиномест построят в поселении Сосенская в ТиНАО, сообщает портал M24.ru со ссылкой на первого зампреда Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Семиэтажный паркинг будет построен вблизи деревни Николо-Хованское, помимо машиномест в нем будут расположены мойка, ремонтный пост и технические помещения.

По словам Кузнецова, проектировщики выбрали для оформления фасадов белый и темно-серый цвета, а по периметру паркинга будут размещены вертикальные металлические панели ярко-красного оттенка. Такое решение было принято, так как паркинги, несмотря на свою утилитарность, являются объектами, играющими большую роль в формировании городской среды.

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Карта места

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Теги: 
строительство  ТиНАО  паркинг 

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