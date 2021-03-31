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Город (Москва и область)     31.03.2021 12:52

В ЦАО до конца 2024 года переселят 30% участников реновации

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Теги:  программа реновации жилья  расселение  реновация жилья  строительство  программа реновации  жилье  реновация 

31 марта. Mossovetinfo.ru — Около 30% участников программы реновации жилья в Центральном административном округе планируется переселить до конца 2024 года, заявил замглавы департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

Валуй сообщил, что с момента старта программы в ЦАО уже расселены или находятся в процессе переселения 3 280 жителей. Из них 2,7 тысячи человек уже завершили переезд.

«Планируем завершить переселение еще 3,7 тыс. жителей до 2024 года. И фактически будут к тому периоду переселены около 7 тыс., это около 30% жителей», - приводит слова замглавы департамента АГН «Москва».

Валуй также рассказал, что в рамках программы реновации в ЦАО в настоящее время строится четыре дома, еще два дома находятся в стадии проектирования. В конце текущего года один из строящихся домов в Басманном районе должен быть сдан в эксплуатацию.

Всего в ЦАО в программу реновации жилья вошли 109 домов, в которых проживает 16,5 тысячи человек.

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Теги: 
программа реновации жилья  расселение  реновация жилья  строительство  программа реновации  жилье  реновация 

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