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Город (Москва и область)     21.11.2021 11:25

В ЦАО и ЮАО изменилось около 200 маршрутов наземного транспорта

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Теги:  Москва  транспорт  Магистраль 

21 ноября. – Mossovetinfo.ru - С 20 ноября в ЦАО и ЮАО изменилось около 200 маршрутов наземного транспорта в связи с запуском обновленной маршрутной сети «Магистраль».

Городские власти сообщают, что всего в ЦАО и в ЮАО Москвы будет работать 38 быстрых маршрутов. Ожидается, что за счёт выпрямления и изменения маршрутов, перенастройки светофоров и запуска выделенных полос наземный транспорт поедет быстрее. Также вырастет количество людей для которых сеть «Магистраль» станет в шаговой доступности.

Новая сеть учитывает изменения для поездок к будущим станциям БКЛ. Всего в ЦАО и в ЮАО будет работать 38 быстрых маршрутов.

Все маршруты можно увидеть в приложении «Московский транспорт», на Едином транспортном портале и Яндекс Картах.

В 2022 году изменения начнут вводить по всей Москве - это около тысячи действующих маршрутов.

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Карта места

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Теги: 
Москва  транспорт  Магистраль 

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