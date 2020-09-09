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Город (Москва и область)     09.09.2020 02:18

В центрах «Мои документы» расширен перечень госуслуг

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Теги:  центры госуслуг  госулсуги  Мои документы 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства Москвы о получении гражданами в центрах госуслуг «Мои документы» трех новых услуг Пенсионного фонда, сообщается на портале mos.ru.

Теперь в центрах «Мои документы» граждане могут получить справку о том, что они относятся к категории граждан предпенсионного возраста, получить сведения о трудовой деятельности, содержащиеся индивидуальном лицевом счете (место работы, сроки приема и увольнения, должность, профессия, квалификация и другие), а также предоставить данные о транспортном средстве, перевозящем инвалида или управляемом инвалидом.

Все новые услуги можно получить по экстерриториальному принципу, вне зависимости от места регистрации заявителя. Оказывать их будут универсальные специалисты центров госуслуг.


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Теги: 
центры госуслуг  госулсуги  Мои документы 

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