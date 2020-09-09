9 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства Москвы о получении гражданами в центрах госуслуг «Мои документы» трех новых услуг Пенсионного фонда, сообщается на портале mos.ru.



Теперь в центрах «Мои документы» граждане могут получить справку о том, что они относятся к категории граждан предпенсионного возраста, получить сведения о трудовой деятельности, содержащиеся индивидуальном лицевом счете (место работы, сроки приема и увольнения, должность, профессия, квалификация и другие), а также предоставить данные о транспортном средстве, перевозящем инвалида или управляемом инвалидом.



Все новые услуги можно получить по экстерриториальному принципу, вне зависимости от места регистрации заявителя. Оказывать их будут универсальные специалисты центров госуслуг.