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Город (Москва и область)
22.04.2024, 08:40
В центре Москвы перекроют движение во вторник, 23 апреля, в связи с проведением тренировки парада
22 апреля — Mossovetinfo.ru —Во вторник, 23 апреля, с 21:00 до окончания мероприятия, закроют движение в центре Москвы в Т...
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Город (Москва и область)
21.04.2024, 10:11
Во втором общегородском субботнике, прошедшем 20 апреля, поучаствовали 1 млн 40 тыс. человек - Собянин
21 апреля — Mossovetinfo.ru — Во втором общегородском субботнике, прошедшем 20 апреля, поучаствовали 1 млн 40 тыс. челов...
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Город (Москва и область)
18.04.2024, 07:10
Собянин рассказал о Стратегии развития здравоохранения до 2030 года
18 апреля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем личном сайте-блоге о Стратегии развития зд...