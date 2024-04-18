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Город (Москва и область)     22.04.2024 08:40

В центре Москвы перекроют движение во вторник, 23 апреля, в связи с проведением тренировки парада

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Теги:  Москва  парад  репетиция  движение  перекрытие  центр  Тверской 

22 апреля — Mossovetinfo.ru —Во вторник, 23 апреля, с 21:00 до окончания мероприятия, закроют движение в центре Москвы в Тверском районе. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение будет закрыто на ул. Тверская от ул. Моховая до Тверского бульвара и от ул. Большая Бронная до ул. Большая Садовая; на ул. 1-я Тверская-Ямская от ул. Большая Садовая до ул. Гашека. Также движение закроют на съезде на ул. Тверская со стороны станции метро «Маяковская» от д. 2, стр. 2 по ул. 1-я Тверская-Ямская до д. 2, стр. 1 по ул. 1-я Тверская-Ямская; на ул. Моховая от ул. Воздвиженка до ул. Тверская; на ул. Охотный ряд от ул. Тверская до ул. Большая Дмитровка и на ул. Большая Никитская от ул. Моховая до Романова пер.

Также сообщается, что возможны кратковременные ограничения движения на Тверском бульваре (от ул. Большая Никитская до ул. Тверская), Страстном бульваре от ул. Тверская до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском пер. (от ул. Малая Дмитровка до ул. Тверская.

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Карта места

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Теги: 
Москва  парад  репетиция  движение  перекрытие  центр  Тверской 

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