В Тверском районе построят здание полиции с тиром и спортзалами

13 октября. Mossovetinfo.ru — Новое здание отделения полиции с тиром и спортзалами построят в Тверском районе Москвы на улице Краснопролетарская, сообщает пресс-служба комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.



Как заявил глава комитета Валерий Леонов, в здании разместятся «кабинеты структурных подразделений, помещения тира, рабочие зоны, конференц-зал на 120 мест, а также два спортивных зала».



Кроме того, возле здания появится автостоянка для 21 служебного автомобиля, а на прилегающей территории будет установлено ограждение.



Также запланировано благоустройство прилегающей территории: установка наружного освещения, разбивка газонов и цветников, высадка деревьев и кустарников, установка урн и лавочек.