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Город (Москва и область)
15.10.2021, 16:14
В Москве с 18 октября откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус
15 октября. Mossovetinfo.ru — С 18 октября в Москве откроют 30 новых пунктов экспресс-тестирования на коронавирус, сооб...
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Город (Москва и область)
15.10.2021, 11:57
В Москве два дня подряд фиксируется более 6500 новых случаев COVID-19
15 октября. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве выявлен 6 631 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ...
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Город (Москва и область)
15.10.2021, 09:42
Систему Face Pay для оплаты проезда запустили на всех станциях метро
15 октября. Mossovetinfo.ru — Сервис Face Pay для оплаты проезда с 15 октября начал работать на всех станциях московского ...