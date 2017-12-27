27 декабря. Mossovetinfo.ru – Оперативники Главного управления собственной безопасности МВД РФ пришли с обыском в «убойный» отдел Московского уголовного розыска на Петровку, 38, сообщает telegram-канал Mash.
Обыски проходят в рамках расследования дела о заказном убийстве. Оперативники МУРа выехали в один из регионов на задержание подозреваемого, однако операция провалилась, и беглец сумел уйти.
Руководитель отдела посчитал, что оперативники могли договорится с подозреваемым, что и стало причиной срыва операции. Он написал докладную в ГУСБ МВД РФ, по которой в МУРе и начали проводить проверку.
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