27 декабря. Mossovetinfo.ru – Оперативники Главного управления собственной безопасности МВД РФ пришли с обыском в «убойный» отдел Московского уголовного розыска на Петровку, 38, сообщает telegram-канал Mash.



Обыски проходят в рамках расследования дела о заказном убийстве. Оперативники МУРа выехали в один из регионов на задержание подозреваемого, однако операция провалилась, и беглец сумел уйти.



Руководитель отдела посчитал, что оперативники могли договорится с подозреваемым, что и стало причиной срыва операции. Он написал докладную в ГУСБ МВД РФ, по которой в МУРе и начали проводить проверку.