В Войковском районе Москвы появится флагманский центр «Мои документы»

23 марта. Mossovetinfo.ru — Шестой по счету флагманский офис «Мои документы» появится в Войковском районе столицы, соответствующее решение было принято на заседании Президиума правительства Москвы во вторник.



Новый флагманский офис будет открыт в торговом центре «Метрополис» возле станции метро «Войковская» на севере Москвы. Ранее флагманские центры «Мои документы» были открыты в Центральном, Юго-Западном, Южном, Восточном и Юго-Восточном административных округах.



В центре будет открыто 61 окно приема, дополнительные сервисы «Мое путешествие», «Мое фото», «Мое кафе». Коме того, непосредственно рядом с офисом инспекторы ГИБДД будут проводить осмотр транспортных средств.



Как и другие флагманские центры «Мои документы», новый центр будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Граждане смогут получить в нем более 270 госуслуг, большинство из которых предоставляется по экстерриториальному принципу.