18 мая. Mossovetinfo.ru – В связи с наступлением североатлантического циклона, в выходные дни в Москву придет похолодание, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, в субботу 19 мая воздух в Москве прогреется до +17 градусов, в воскресенье 20 мая температура упадет до +13, +15. Также ожидаются сильные дожди.



Похолодание в Москве продлиться недолго, уже с понедельника температура снова начнет расти.