17 октября. Mossovetinfo.ru – Переселение в рамках программы реновации началось в Южном административном округе Москвы, сообщает портал mos.ru.



Ключи от новых квартир получила 41 семья, еще 30 семей в ближайшие дни подпишут договора и также получат новые квартиры.



Первыми в ЮАО начали переселять жителей пятиэтажки на Судостроительной улице, их новый дом находится в 100 метрах от старого.



Предложенное новое жилье осмотрели 118 семей, из них 104 семьи уже дали согласие на переезд.