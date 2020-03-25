25 марта. Mossovetinfo.ru – Дом на Варшавском шоссе полностью расселили в рамках программы реновации жилья, сообщается на портале mos.ru.



Дом 194, корпус 2 по Варшавскому шоссе, стал шестым домом в районе Южное Бутово, который был расселен в рамках программы реновации. Все 24 семьи, проживавшие в доме, получили новые квартиры в двух новостройках на Изюмской улице.



После того, как префектура ЮЗАО примет решение о выводе расселенного дома из эксплуатации, он будет снесен.