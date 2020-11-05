5 ноября. Mossovetinfo.ru – Система обязательной регистрации на входе начала действовать во всех зданиях подразделений Правительства Москвы с 5 ноября, сообщается на портале mos.ru.
Теперь все сотрудники или посетители, заходящие в эти здание, должны зачекиниться на входе с помощью QR-кода или смс.
На первом этапе систему чекинов ввели в зданиях, где расположены департаменты Правительства Москвы. На втором этапе участниками эксперимента станут подведомственные организации.
Система обязательной регистрации позволит информировать граждан в случае, если при посещении здания они могли контактировать с лицом, у которого выявлен коронавирус.
Система обязательной регистрации посетителей и сотрудников начала действовать в ночных заведениях Москвы с 12:00 понедельника, 19 октября. Все сотрудники, а также посетители могут попасть в ночные заведения столицы, которые работают с 00:00 до 06:00 только при условии регистрации номеров телефонов. При этом, регистрироваться необходимо в любое время суток, в том числе и днем.
Позднее было принято решение продлить действие системы чекинов до 29 ноября.
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