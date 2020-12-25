В Зеленограде началось переселение по программе реновации

25 декабря. Mossovetinfo.ru - В Зеленограде (ЗелАО) началось переселение жителей по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.



Под заселение переданы три новостройки в районах Крюково и Старое Крюково. Из 34 домов, вошедших в программу реновации в Зеленограде, жители пяти начинают переезд



В округе подобраны девять стартовых площадок для строительства домов. Всего в Зеленограде новые квартиры получат более 7 тысяч человек.