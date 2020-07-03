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Город (Москва и область)     03.07.2020 08:14

В жилых домах Москвы возобновили проверки газового оборудования

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Теги:  Мосгаз  проверки 

3 июля. Mossovetinfo.ru – С 3 июля специалисты Мосгаза возобновляют проверки газового оборудования в жилых домах Москвы, сообщается на портале mos.ru.

Проверки были приостановлены из-за распространения коронавируса и введения режима самоизоляции.

Все специалисты, проводящие проверки, обеспечены защитными средствами – масками, перчатками, дезинфицирующими средствами. Кроме того, обеспечен ежедневный контроль их состояния здоровья.

Москвичей предостерегают от мошенников, которые могут прийти под видом газовщиков. Специалисты Мосгаза не приходят в квартиры без предупреждения, если не возникла аварийная ситуация. Графики посещения специалистов Мосгаза опубликованы на официальном сайте организации. Также их можно узнать, позвонив по справочным телефонам Мосгаза.


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Теги: 
Мосгаз  проверки 

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