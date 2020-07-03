3 июля. Mossovetinfo.ru – С 3 июля специалисты Мосгаза возобновляют проверки газового оборудования в жилых домах Москвы, сообщается на портале mos.ru.
Проверки были приостановлены из-за распространения коронавируса и введения режима самоизоляции.
Все специалисты, проводящие проверки, обеспечены защитными средствами – масками, перчатками, дезинфицирующими средствами. Кроме того, обеспечен ежедневный контроль их состояния здоровья.
Москвичей предостерегают от мошенников, которые могут прийти под видом газовщиков. Специалисты Мосгаза не приходят в квартиры без предупреждения, если не возникла аварийная ситуация. Графики посещения специалистов Мосгаза опубликованы на официальном сайте организации. Также их можно узнать, позвонив по справочным телефонам Мосгаза.
08:22 Происшествия Массовая драка курьеров произошла на северо-западе Москвы
08:14 Город (Москва и область) В жилых домах Москвы возобновили проверки газового оборудования
17:26 Происшествия Пожар в доме на Тверской улице ликвидирован
16:44 Власть Путин поддержал идею присвоить звание «Город трудовой доблести» 20 городам
11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду
10:07 Общество В Москве родители могут следить за распорядков ребенка в детском саду в режиме онлайн
07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения
22:26 Город (Москва и область) Темпы строительства метро в Москве будут увеличены - власти
22:02 Город (Москва и область) В Подмосковье 1 июля откроется купальный сезон
18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин
08:16 Город (Москва и область) Как узнать результаты ЕГЭ онлайн