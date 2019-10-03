3 октября. Mossovetinfo.ru – В ближайшее время Вадим Юрьев покинет пост руководителя Центра организации дорожного движения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.



Юрьев написал заявление об уходе по собственному желанию и покинет свой пост 15 октября. Сам Юрьев отказался от комментариев, но известно, что он покидает свой пост без конфликтов. В ЦОДД Юрьев проработал 5 лет.



По данным издания, на посту главы ЦОДД Юрьева заменит Михаил Кизлык, который работает в департаменте транспорта Москвы.