13 августа. Mossovetinfo.ru – Ежегодная вакцинация от гриппа в текущем году должна начаться раньше обычного и быть более масштабной, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил, что уже сейчас наблюдается рост сезонных ОРВИ, гриппа и пневмонии. В связи с этим вакцинацию необходимо провести быстрее по времени, и охватить больше людей, особенно школьников.
В тоже время Собянин подчеркнул, что вакцинация будет добровольной, заставлять делать прививки никого не будут. Однако со своей стороны мэр Москвы посоветовал жителям города пройти вакцинацию.
Кроме того, Сергей Собянин затронул тему вакцинации от коронавируса. По мнению мэра Москвы, когда начнется вакцинация, жители города будут иметь выбор из нескольких вакцин. Ранее сообщалось, что первая российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года.
16:46 Город (Москва и область) В Москве не планируют вводить ограничения из-за коронавируса - Собянин
16:33 Город (Москва и область) Вакцинация от гриппа в 2020 году должна начаться раньше обычного - Собянин
16:22 Город (Москва и область) Москвичам придется соблюдать меры безопасности и масочный режим в ближайшие месяцы - Собянин
15:09 В мире Более 70% россиян следят за ситуацией в Белоруссии - опрос
13:44 Происшествия Вооруженные люди заблокировали офис «Яндекса» в Минске
20:10 В мире Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав почти 80% голосов - Exit poll
19:37 Общество Похолодание придет в Москве к середине августа
13:28 В мире ЕС решил пока не открывать границы для россиян
12:56 В мире Лукашенко получил от Путина письмо с изложением фактов о задержанных в Белоруссии россиянах
16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"
11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции