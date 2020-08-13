13 августа. Mossovetinfo.ru – Ежегодная вакцинация от гриппа в текущем году должна начаться раньше обычного и быть более масштабной, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин.



Мэр Москвы отметил, что уже сейчас наблюдается рост сезонных ОРВИ, гриппа и пневмонии. В связи с этим вакцинацию необходимо провести быстрее по времени, и охватить больше людей, особенно школьников.



В тоже время Собянин подчеркнул, что вакцинация будет добровольной, заставлять делать прививки никого не будут. Однако со своей стороны мэр Москвы посоветовал жителям города пройти вакцинацию.



Кроме того, Сергей Собянин затронул тему вакцинации от коронавируса. По мнению мэра Москвы, когда начнется вакцинация, жители города будут иметь выбор из нескольких вакцин. Ранее сообщалось, что первая российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года.