1 сентября. Mossovetinfo.ru – Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Института Гамалеи Александра Гинцбурга.



Вакцинация будет проходить в рамках пострегистрационных исследований первой российской вакцины, созданной Институтом Гамалеи совместно со специалистами Минобороны.



По словам Гинцбурга, вакцина будет доставлена в поликлиники и больницы, в которых будет проходить вакцинация, 3 сентября, однако до 5 числа будет проходить скрининг добровольцев.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей сделать привику от коронавируса вакциной Института Гамалеи, приняв участие в пострегистрационных исследованиях. Всего принять участие в программе смогут 40 тысяч человек.