1 сентября. Mossovetinfo.ru – Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Института Гамалеи Александра Гинцбурга.
Вакцинация будет проходить в рамках пострегистрационных исследований первой российской вакцины, созданной Институтом Гамалеи совместно со специалистами Минобороны.
По словам Гинцбурга, вакцина будет доставлена в поликлиники и больницы, в которых будет проходить вакцинация, 3 сентября, однако до 5 числа будет проходить скрининг добровольцев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей сделать привику от коронавируса вакциной Института Гамалеи, приняв участие в пострегистрационных исследованиях. Всего принять участие в программе смогут 40 тысяч человек.
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