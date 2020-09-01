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Город (Москва и область)     01.09.2020 18:12

Вакцинация от коронавируса начнется в Москве 5 сентября

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Теги:  вакцинация  коронавирус 

1 сентября. Mossovetinfo.ru – Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Института Гамалеи Александра Гинцбурга.

Вакцинация будет проходить в рамках пострегистрационных исследований первой российской вакцины, созданной Институтом Гамалеи совместно со специалистами Минобороны.

По словам Гинцбурга, вакцина будет доставлена в поликлиники и больницы, в которых будет проходить вакцинация, 3 сентября, однако до 5 числа будет проходить скрининг добровольцев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей сделать привику от коронавируса вакциной Института Гамалеи, приняв участие в пострегистрационных исследованиях. Всего принять участие в программе смогут 40 тысяч человек.


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Теги: 
вакцинация  коронавирус 

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