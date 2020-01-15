15 января. Mossovetinfo.ru – На ВДНХ подвели итоги 2019 года, в котором выставка отметила свое 80-летие, сообщается на портале mos.ru.



«В юбилейный год выставка приняла больше 33 миллионов гостей. Москвичи и туристы гуляли здесь, посещали экспозиции и фестивали, занимались спортом, участвовали в образовательных и досуговых проектах. И конечно, они смогли оценить результаты программы возрождения ВДНХ», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Юбилею ВДНХ было посвящено более 100 различных мероприятий. Основные празднования прошли с 1 по 4 августа, посетители увидели 15 концертов, 8 балетных постановок, также прошли представления для детей, спортивные соревнования. За 4 дня в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею ВДНХ приняли участие более 1,2 миллиона человек. Кроме того, юбилей выставки стал главной темой «Дня города» в сентябре.



Помимо празднования юбилея выставки, в 2019 году на ВДНХ проходили и другие мероприятия. В рамках образовательной программы «Знание. ВДНХ» было проведено более 160 мероприятий. Также на территории ВДНХ прошли фестиваль искусств «Вдохновение», V фестиваль духовых оркестров, фестиваль городских романтиков, а также фестивали «PRО лето», «Ритм моего города» и другие. В течение года на ВДНХ прошли несколько выставок, как посвященных юбилею, так и на другую тематику.



В 2019 году начал работу Музей ВДНХ, открылись после реконструкции фонтаны «Дружба народов» и «Золотой колос», состоялось после реконструкции официальное открытие павильона Республики Азербайджан, также начали работать филиал Государственного музея Востока, центр славянской письменности «Слово» и интерактивный учебно-методический центр «Нефть».