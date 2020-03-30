30 марта. Mossovetinfo.ru – ВДНХ с 31 марта запускает цикл видеокскурсий, а также мастер-классов и лекций в режиме онлайн, сообщила ИА «Моссовет» заммэра Москвы Наталья Сергунина.
В онлайн-программе ВДНХ принимают участие «центр «Космонавтика и авиация», «Москвариум», «Техноград», центр письменности «Слово», павильон «Рабочий и колхозница» и другие знаковые площадки», - сообщила Сергунина.
Виртуально посетить ВДНХ во время нерабочей недели можно на страницах выставки в соцсетях, а также на официальном сайте ВДНХ. Онлайн-экскурсии будут проводить профессиональные гиды, а записи онлайн-экскурсий будут доступны на сайте ВДНХ и на страницах выставки в соцсетях и после окончания экскурсий.
В связи с распростанением коронавирусной инфекции, указом мэра Москвы Сергей Собянина в усилены меры противодействия корнавирусу, ограничено передвижение по городу.
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