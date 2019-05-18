18 мая. Mossovetinfo.ru – Некоторые улицы перекроют 18 и 19 мая в Москве в связи с проведением велофестиваля и московского полумарафона.18 и 19 мая в рамках подготовки проведения велофестиваля для проезда транспорта будут закрыты некоторые улицы.Проспект Академика Сахарова от Бульварного до Садового кольца будет перекрыт по 1 крайней правой полосе в каждом направлении 18 мая с 12:00 до 23:59, а также полностью перекрыт 19 мая с 00:01 до 16:30, после чего движение ограничат по 1 крайней правой полосе в каждом направлении до 20:00.19 мая с 00:01 до 18:00 проспект Академика Сахарова от Садового кольца до Каланчёвской улицы, улицы Маши Порываевой полностью перекроют. Также движение ограничат по 1 крайней правой полосе в каждом направлении 18 мая с 12:00 до 23:59 и 19 мая с 18:00 до 20:00. Садовое кольцо полностью перекроют 19 мая с 06:00, движение будут открывать по мере прохождения колонны. Каланчёвскую улицу от Садового кольца до улицы Маши Порываевой полностью перекроют 19 мая с 13:00, движение будут открывать по мере прохождения колонны.19 мая некоторые улицы будут перекрыты в связи с проведением полумарафона. С 07:00 до 13:30 будет перекрыта улица Лужники, с 07:30 до 12:00 улица Хамовнический вал, с 07:30 до 12:10 Новодевичья набережная, с 08:00 до 13:30 Лужнецкая набережная, с 08:00 до 12:10 Пречистенская набережная, с 08:00 до 10:40 Савинская набережная, с 08:00 до 12:00 Москворецкая улица и Большой Москворецкий мост.Также с 08:00 до 11:40 будет перекрыта для транспорта улица Балчуг, с 08:10 до 10:20 Ростовская набережная, с 08:10 до 12:10 Кремлевская набережная, с 08:20 до 11:50 Раушская набережная, с 08:20 до 11:30 Космодамианская и Шлюзовая набережные, с 08:20 до 12:15 Софийская набережная и Фалеевский переулок, с 08:20 до 12:30 Болотная улица и площадь Васильевский спуск,