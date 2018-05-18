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Город (Москва и область)
18.05.2018, 13:58
МЧС предупредил москвичей о неблагоприятной погоде вечером 18 мая
18 мая. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о неблагоприятной погоде, ожидающейся в Москве во второй половине дня пятницы 18 мая. По данным си...
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Город (Москва и область)
18.05.2018, 13:29
Какие улицы перекроют в Москве 19 и 20 мая
18 мая. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в Москве перекроют для движения автомобилей в предстоящие выходные в связи с проведением различных мероприятий, сообщается на официальном портале мэра и прави...
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Город (Москва и область)
18.05.2018, 12:54
Велопарад пройдет в Москве 20 мая
18 мая. Mossovetinfo.ru – Очередной московский велопарад пройдет 20 мая на Садовом кольце в Москве в рамках Единого дня велопарадов. Велопарад стартует в 12 часов дня от Просп...