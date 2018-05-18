18 мая. Mossovetinfo.ru – Очередной московский велопарад пройдет 20 мая на Садовом кольце в Москве в рамках Единого дня велопарадов.





Велопарад стартует в 12 часов дня от Проспекта Сахарова. Участники сделают полный круг по Садовому кольцу. Принять участие в велопараде могут все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки.





Единый день велопарадов проводится в России с 2016 года по предложению Министерства транспорта РФ. В 2016 году к акции присоединились 37 городов, в 2017 – более 70 городов.