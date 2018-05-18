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Город (Москва и область)     18.05.2018, 12:54

Велопарад пройдет в Москве 20 мая

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Теги:  велопарад  Садовое кольцо  велосипеды 

18 мая. Mossovetinfo.ru – Очередной московский велопарад пройдет 20 мая на Садовом кольце в Москве в рамках Единого дня велопарадов.

Велопарад стартует в 12 часов дня от Проспекта Сахарова. Участники сделают полный круг по Садовому кольцу. Принять участие в велопараде могут все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки.

Единый день велопарадов проводится в России с 2016 года по предложению Министерства транспорта РФ. В 2016 году к акции присоединились 37 городов, в 2017 – более 70 городов.

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Карта места

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Теги: 
велопарад  Садовое кольцо  велосипеды 

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