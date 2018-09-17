17 сентября. Mossovetinfo.ru – Автоматы по продаже еды и напитков будут установлены на всех платформах Московского центрального кольца, сообщается на официальном сайте МЖД.



На 48 платформах будет установлено 96 автоматов, все они будут оформлены в едином стиле. Пассажиры смогут приобрести горячие и холодные напитки, снеки, шоколадки, печенье. Сообщается, что горячие напитки будут подаваться в особом режиме, чтобы исключить получение ожогов.



В дальнейшем планируется установить на платформах МЦК автоматы по продаже потребительских товаров.