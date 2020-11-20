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Город (Москва и область)     20.11.2020 10:22

Вестибюль станции метро «Новослободская» закроют на год с 21 ноября

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Теги:  метро  метрополитен  станция Новослободская  закрытие 

20 ноября. Mossovetinfo.ru – Вестибюль станции метро «Новослободская» Кольцевой линии в субботу, 21 ноября, закроют на год, для замены эскалаторов.

В ходе работ количество эскалаторов увеличат с 3 до 4, кроме того, будут проведены работы по реставрации вестибюля. Действующие эскалаторы были установлены в 1952 году и выработали свой ресурс. Вместо них установят современные машины, которые будут тише, быстрее и смогут вместить больше пассажиров.

При этом, сама станция «Новослободская» продолжит работать, поезда по-прежнему будут на ней останавливаться. Вход и выход на «Новослободскую» будет осуществляться через станцию «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии, с которой «Новослободскую» связывает пересадка.

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться соседними станциями метро: «Маяковская», «Белорусская» и «Достоевская».


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  станция Новослободская  закрытие 

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