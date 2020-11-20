20 ноября. Mossovetinfo.ru – Вестибюль станции метро «Новослободская» Кольцевой линии в субботу, 21 ноября, закроют на год, для замены эскалаторов.



В ходе работ количество эскалаторов увеличат с 3 до 4, кроме того, будут проведены работы по реставрации вестибюля. Действующие эскалаторы были установлены в 1952 году и выработали свой ресурс. Вместо них установят современные машины, которые будут тише, быстрее и смогут вместить больше пассажиров.



При этом, сама станция «Новослободская» продолжит работать, поезда по-прежнему будут на ней останавливаться. Вход и выход на «Новослободскую» будет осуществляться через станцию «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии, с которой «Новослободскую» связывает пересадка.



Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться соседними станциями метро: «Маяковская», «Белорусская» и «Достоевская».