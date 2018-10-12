12 октября. Mossovetinfo.ru – Вестибюли двух станций московского метрополитена закроют для пассажиров до 15 октября в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служуба столичной подземки.



С 22:00 пятницы 12 октября для пассажиров будут закрыты северный вестибюль станции метро «Люблино» и южный вестибюль станции «Марьино». Для входа и выхода пассажиры смогут воспользоваться противоположными вестибюлями станций, которые будут работать в обычном режиме.



С открытием метро в понедельник, закрытые вестибюли возобновят работу в обычном режиме.