Другие материалы
-
Город (Москва и область)
16.05.2018, 12:34
Въезд автобусов в Москву ограничат на время проведения ЧМ-2018
16 мая. Mossovetinfo.ru – Въезд автобусов в Москву в целях безопасности будет ограничен во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 с 1 июня по 17 июля, сообщается на официальном сайте Мини...
-
Город (Москва и область)
16.05.2018, 11:20
День Парков отметят 19 мая в 20 московских парках
16 мая. Mossovetinfo.ru – Ежегодный День парков отметят в Москве 19 мая на территории 20 городских парков, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Праздник отмечается ...
-
Город (Москва и область)
16.05.2018, 10:07
Университетскую площадь закрыли для проезда в рамках подготовки к ЧМ-2018
16 мая. Mossovetinfo.ru – Университетскую площадь в Москве закрыли для проезда до 15 июля – завершения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы. Кро...