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Город (Москва и область)     16.05.2018, 12:34

Въезд автобусов в Москву ограничат на время проведения ЧМ-2018

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Теги:  ЧМ-2018  транспорт  автобусы  ограничения 

16 мая. Mossovetinfo.ru – Въезд автобусов в Москву в целях безопасности будет ограничен во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 с 1 июня по 17 июля, сообщается на официальном сайте Министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

Ограничения не коснутся автобусов регулярных муниципальных, межмуниципальных и межрегиональных маршрутов, которые осуществляют движение по заранее установленным графикам. Также ограничения не коснуться автобусов, которые оснащены аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Такие автобусы должны будут передавать информацию о своем местонахождении, направлении и скорости движения в транспортную дирекцию ЧМ-2018. Кроме того, въезд будет разрешен тем автобусам, которым разрешит въезд московское управление МВД.

Водителей остальных транспортных средств, попадающих под ограничения, заранее просят выбирать маршруты объезда.


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Карта места

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Теги: 
ЧМ-2018  транспорт  автобусы  ограничения 

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