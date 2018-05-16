16 мая. Mossovetinfo.ru – Въезд автобусов в Москву в целях безопасности будет ограничен во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 с 1 июня по 17 июля, сообщается на официальном сайте Министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.



Ограничения не коснутся автобусов регулярных муниципальных, межмуниципальных и межрегиональных маршрутов, которые осуществляют движение по заранее установленным графикам. Также ограничения не коснуться автобусов, которые оснащены аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Такие автобусы должны будут передавать информацию о своем местонахождении, направлении и скорости движения в транспортную дирекцию ЧМ-2018. Кроме того, въезд будет разрешен тем автобусам, которым разрешит въезд московское управление МВД.



Водителей остальных транспортных средств, попадающих под ограничения, заранее просят выбирать маршруты объезда.