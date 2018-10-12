12 октября. Mossovetinfo.ru – В Малом Златоустинском переулке в Москве появилась застекленная витрина с археологическими находками XV-XVIII веков, сообщает портал mos.ru.



Под ударопрочным стеклом расположен фрагмент фундамента храма Николая Чудотворца в Столпах, построенного в 1669 году, а также девять резных надгробий, обнаруженных в ходе работ по благоустройству в районе Армянского и Малого Златоустинского переулков, на территории бывшего церковного кладбища. Самые древние надгробия датируются XV веком. Возле витрины восстановлен участок булыжной мостовой XIX века.



Витрина оборудована поручнями и подсветкой, на стекле разместили информацию о каждом артефакте на русском и английском языках.Ранее подобные витрины появились в московском Кремле.