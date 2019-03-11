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Город (Москва и область)     11.03.2019 08:30

Вход в некоторые музеи и павильоны ВДНХ сделают бесплатным

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Теги:  ВДНХ  льготы  бесплатно 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Вход в некоторые музеи и павильоны ВДНХ сделают бесплатным, кроме того, появится ряд новых льгот для студентов и школьников, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы.

«Вместе с программой возрождения ВДНХ собственные выставочные проекты комплекса становятся более открытыми. Как и вся его территория в целом. Теперь у москвичей и гостей города есть возможность посетить некоторые музеи бесплатно. Также мы расширили и список льгот», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По словам Сергуниной, каждое третье воскресенье месяца, а также каждый вторник бесплатно можно будет посетить музейный комплекс «Буран», а также экспозиции павильонов «Гидрометеорология» и «Рабочий и колхозница».

Студенты дневных форм обучения смогут бесплатно посетить музейный комплекс «Буран» и павильон «Гидрометеорология» с 12:00 до 15:00 каждую среду. Пенсионеры смогут посетить бесплатно эти павильоны с 10:30 до 15:00. В павильоне «Космос» будут проводить бесплатные экскурсии для школьников с педагогами, кроме того, по вторникам, кроме перенесенных выходных и праздничных дней, первые три сеанса будут бесплатными для инвалидов.

Льготные билеты предусмотрены для студентов очных форм обучения, детей до 16 лет и пенсионеров. Дети до 6 лет, дети-сироты, члены многодетных семей, ветераны и инвалиды могут бесплатно посетить музеи ВДНХ в любой день.


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Теги: 
ВДНХ  льготы  бесплатно 

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