11 марта. Mossovetinfo.ru – Вход в некоторые музеи и павильоны ВДНХ сделают бесплатным, кроме того, появится ряд новых льгот для студентов и школьников, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы.
«Вместе с программой возрождения ВДНХ собственные выставочные проекты комплекса становятся более открытыми. Как и вся его территория в целом. Теперь у москвичей и гостей города есть возможность посетить некоторые музеи бесплатно. Также мы расширили и список льгот», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По словам Сергуниной, каждое третье воскресенье месяца, а также каждый вторник бесплатно можно будет посетить музейный комплекс «Буран», а также экспозиции павильонов «Гидрометеорология» и «Рабочий и колхозница».
Студенты дневных форм обучения смогут бесплатно посетить музейный комплекс «Буран» и павильон «Гидрометеорология» с 12:00 до 15:00 каждую среду. Пенсионеры смогут посетить бесплатно эти павильоны с 10:30 до 15:00. В павильоне «Космос» будут проводить бесплатные экскурсии для школьников с педагогами, кроме того, по вторникам, кроме перенесенных выходных и праздничных дней, первые три сеанса будут бесплатными для инвалидов.
Льготные билеты предусмотрены для студентов очных форм обучения, детей до 16 лет и пенсионеров. Дети до 6 лет, дети-сироты, члены многодетных семей, ветераны и инвалиды могут бесплатно посетить музеи ВДНХ в любой день.
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