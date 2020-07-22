22 июля. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением праздника выпускников, в пятницу, 24 июля будет ограничен вход в Парк Горького, где пройдет праздник, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парка.



Сообщается, что с 06:00 24 июля до 14:00 25 июля будут закрыты всех входы в партерную часть парка от арки главного входа и до Андреевского моста.



Кроме того, в период с 06:00 24 июля до 08:00 25 июля будет закрыт вход в парк «Музеон» со стороны Крымского вала. Однако сам парк будет открыт, попасть в него можно будет со стороны Голутвинского и Мароновского переулков. Также для посетителей будут открыты Нескучный сад и Воробьевы горы.