 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     22.07.2020 18:57

Вход в Парк Горького будет ограничен 24 июля из-за выпускного

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Парк Горького  ограничения  выпускники 

22 июля. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением праздника выпускников, в пятницу, 24 июля будет ограничен вход в Парк Горького, где пройдет праздник, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парка.

Сообщается, что с 06:00 24 июля до 14:00 25 июля будут закрыты всех входы в партерную часть парка от арки главного входа и до Андреевского моста.

Кроме того, в период с 06:00 24 июля до 08:00 25 июля будет закрыт вход в парк «Музеон» со стороны Крымского вала. Однако сам парк будет открыт, попасть в него можно будет со стороны Голутвинского и Мароновского переулков. Также для посетителей будут открыты Нескучный сад и Воробьевы горы.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Парк Горького  ограничения  выпускники 

Возврат к списку

Лента новостей

19:36 В России Случай повторного заражения коронавирусом зарегистрирован в России

18:57 Город (Москва и область) Вход в Парк Горького будет ограничен 24 июля из-за выпускного

17:28 Общество Мосгорсуд отменил арест экс-полицейских, обвиняемых по делу Ивана Голунова

16:48 Власть Госдума приравняла вейпы и кальяны к табаку

15:47 Город (Москва и область) На развитие общественного транспорта в Москве в 2020 году потратят порядка 450 миллионов евро

Актуальные материалы

08:56 Город (Москва и область) «День без турникетов» пройдет в Москве с 23 по 25 июля

08:18 Город (Москва и область) Более 80 мероприятий запланировано в рамках празднования 81-летия ВДНХ

12:56 Власть Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней

10:42 В России Проезд по трассе Москва - Казань обойдется автомобилистам в 1600 рублей

09:28 Город (Москва и область) С 1 августа в зону грузового каркаса Москвы войдут еще три городских округа

14:09 Власть Путин согласился перенести шествие «Бессмертного полка» на 2021 год

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru