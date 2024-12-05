11 декабря — Президент РФ Владимир Путин на международной конференции AI Journey
назвал российскую столицу одним из лучших мегаполисов мира, «есть что показать».
«Москва развивается, я считаю, что это один из лучших мегаполисов мира, если по совокупности оценивать все, что делается в Москве. Есть что показать, и показывая это, есть возможность приглашать наших партнеров и друзей для работы в Москве. Это, конечно, безусловно, является очень привлекательным местом для инвестиций причем в самых разных областях и в сфере высоких технологий, и в сфере промышленности и в сфере науки и образования», - сказал он , сообщает ТАСС
.
Россия активно внедряет возможности умных городов, и Москва является одним из мировых лидеров в этой сфере, также заявил президент РФ Владимир Путин. По словам президента России, искусственный интеллект
применяется практически во всех областях жизни, включая жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, здравоохранение и образование
«Что касается умных городов, то мы действительно в нашей стране внедряем все эти возможности, и Москва является одним из мировых лидеров. Это было и в прошлом году, и в этом году движение вперед продолжается. У нас тоже соответствующие рейтинги здесь национальные внедряются. Москва занимает, безусловно, первое место, потом идет и Санкт-Петербург, Московская область, и Екатеринбург, Казань, Пермь. Все это отслеживается, и определенные оценки даются достижений в этой сфере», - сказал Путин.
Напомним, 15 февраля Президент России Владимир Путин подписал указ №124, обновляющий Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. До форума Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным
осмотрели московский Центр диагностики и телемедицины. Мэр доложил президенту России о модернизации системы здравоохранения столицы и внедрении в нее цифровых технологий и искусственного интеллекта. В тот же день Собянин, в своем телеграм-аккаунте сообщил, что «по поручению Президента Владимира Владимировича Путина приняли решение о том, что Москва будет делиться технологиями компьютерного зрения и бесплатно откроет доступ к лучшим ИИ-сервисам столицы для всех медицинских организаций и регионов страны».