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Город (Москва и область)     15.04.2020 13:11

Власти были вынуждены ввести цифровые пропуска из-за недисциплинированности москвичей - Песков

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Теги:  Дмитрий Песков  цифровые пропуска  пробки  очереди 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы были вынуждены ввести цифровые пропуска из-за недисциплинированности горожан, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«к большому сожалению, москвичи и гости столицы в эти дни не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции. И только это вынудило московские власти пойти на введение этих пропусков», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что по первому дню работы системы цифровых пропусков рано делать какие-то выводы и заявил, что все должны стремится помочь работы этой системы, так как это в общих интересах. Песков выразил надежду, что все будет налажено и система пропусков эффективно сработает.

Система цифровых пропусков для поездок по Москве начала действовать с 15 апреля. В результате из-за проверок пропусков на входах в метро образовались очереди, а на въездах в Москву – автомобильные пробки. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости перейти к автоматизированному контролю цифровых пропусков на входе в метро.


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Теги: 
Дмитрий Песков  цифровые пропуска  пробки  очереди 

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