15 апреля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы были вынуждены ввести цифровые пропуска из-за недисциплинированности горожан, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«к большому сожалению, москвичи и гости столицы в эти дни не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции. И только это вынудило московские власти пойти на введение этих пропусков», - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента также отметил, что по первому дню работы системы цифровых пропусков рано делать какие-то выводы и заявил, что все должны стремится помочь работы этой системы, так как это в общих интересах. Песков выразил надежду, что все будет налажено и система пропусков эффективно сработает.
Система цифровых пропусков для поездок по Москве начала действовать с 15 апреля. В результате из-за проверок пропусков на входах в метро образовались очереди, а на въездах в Москву – автомобильные пробки. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости перейти к автоматизированному контролю цифровых пропусков на входе в метро.
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