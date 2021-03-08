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Город (Москва и область)     08.03.2021 11:49

Власти Москвы допустили новую волну коронавируса

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Теги:  Анастасия Ракова  Ракова  коронавирус  COVID-19 

8 марта. Mossovetinfo.ru - Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24» допустила новый подъем заболеваемости коронавирусом.

«Подъем заболеваемости возможен. мы готовы к любому сценарию развития событий», - сказала Ракова, выразив надежду, что новый подъем будет не таким высоким, как предыдущие.

За последние сутки в Москве выявлено 1421 новых случаев коронавируса. В столице с начала года сняли практически все ограничения, введенные из-за коронавируса. С 8 марта отменен домашний режим для москвичей старше 65 лет, их социальные карты разблокированы.

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Теги: 
Анастасия Ракова  Ракова  коронавирус  COVID-19 

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