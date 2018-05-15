15 мая. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы и Подмосковья совместно займутся улучшением инфраструктуры вокруг садовых некоммерческих товариществ (СНТ), сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



О предстоящем развитии инфраструктуры вокруг дачных поселков и СНТ мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказали во время посещения СНТ «Северянин», в Сергиево-Посадском районе Московской области.



Планируется улучшить снабжение дачных поселков и СНТ газом, водой, электроэнергией, связью и интернетом, также запланированы работы по улучшению транспортной доступности, организации вывоза мусора, повышению доступности медицинского обслуживания.



Работы будут проведены в рамках Соглашения о стратегическом развитии Московского региона, которое было подписано в феврале. В ближайшее время планируется подписать отдельное соглашение, которое конкретизирует предстоящие работы по улучшению инфраструктуры вокруг дачных поселков и СНТ.



«Мы договорились после подписания Соглашения по каждому крупному СНТ провести обследование вместе с жителями, определить план работ, что нужно конкретно сделать. Конечно, разом все это сделать невозможно, но в течение нескольких лет, с каждым годом наращивая эту программу, основные проблемы надеемся решить», - заявил мэр Москвы.



Собянин также сообщил, что на улучшение дорожной инфраструктуры Подмосковья в текущем году 500 миллионов рублей Москвой в бюджет Подмосковья, а в 2019 году сумма вложений превысит миллиард рублей.