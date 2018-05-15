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Город (Москва и область)     15.05.2018, 19:54

Власти Москвы и Подмосковья договорились совместно улучшать инфраструктуру для дачников

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Теги:  Сергей Собянин  Андрей Воробьев  Подмосковье  Москва  дачи  развитие 

15 мая. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы и Подмосковья совместно займутся улучшением инфраструктуры вокруг садовых некоммерческих товариществ (СНТ), сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

О предстоящем развитии инфраструктуры вокруг дачных поселков и СНТ мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказали во время посещения СНТ «Северянин», в Сергиево-Посадском районе Московской области.

Планируется улучшить снабжение дачных поселков и СНТ газом, водой, электроэнергией, связью и интернетом, также запланированы работы по улучшению транспортной доступности, организации вывоза мусора, повышению доступности медицинского обслуживания.

Работы будут проведены в рамках Соглашения о стратегическом развитии Московского региона, которое было подписано в феврале. В ближайшее время планируется подписать отдельное соглашение, которое конкретизирует предстоящие работы по улучшению инфраструктуры вокруг дачных поселков и СНТ.

«Мы договорились после подписания Соглашения по каждому крупному СНТ провести обследование вместе с жителями, определить план работ, что нужно конкретно сделать. Конечно, разом все это сделать невозможно, но в течение нескольких лет, с каждым годом наращивая эту программу, основные проблемы надеемся решить», - заявил мэр Москвы.

Собянин также сообщил, что на улучшение дорожной инфраструктуры Подмосковья в текущем году 500 миллионов рублей Москвой в бюджет Подмосковья, а в 2019 году сумма вложений превысит миллиард рублей.


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Теги: 
Сергей Собянин  Андрей Воробьев  Подмосковье  Москва  дачи  развитие 

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