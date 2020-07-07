7 июля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы изучают возможность использования разработки Минкомсвязи по отслеживание контактов больных коронавирусом в городских сервисах, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.



Минкомсвязи разработала систему отслеживания контактов коронаиврусных больных и тех, кто с ними контактировал, на основе геолокации их сотовых телефонов. Система будет отслеживать, какие абоненты сотовой связи были рядом с больным, и наблюдать за их перемещением по геолокации.



Решение об использовании системы будет принято после того, как ее изучит департамент информационных технологий.