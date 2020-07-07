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Город (Москва и область)
07.07.2020, 16:19
Проспект Генерала Дорохова построят до конца 2020 года
7 июля. Mossovetinfo.ru – Строительство новой вылетной магистарли – проспекта Генерала Дорохова – планируется завершить до конца 2020 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ...
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Город (Москва и область)
07.07.2020, 15:06
Власти Москвы изучат систему Минкомсвязи по отслеживанию контактов больных коронавирусом
7 июля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы изучают возможность использования разработки Минкомсвязи по отслеживание контактов больных коронавирусом в городских сервисах, сообщает пресс-служба департам...
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Город (Москва и область)
07.07.2020, 14:21
На набережной Марка Шагала открыли пристань с амфитеатром
7 июля. Mossovetinfo.ru – На набережной Марка Шагала завершили строительство пристани с амфитеатром, сообщает пресс-служба Москомархитектуры. Протяженность амфитеатр составляет 150 метров, по...