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Город (Москва и область)     03.10.2018 09:31

Власти Москвы напомнили, что включить дома в программу реновации уже нельзя

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Теги:  программа реновации жилья  реновация  обращения 

3 октября. Mossovetinfo.ru – Включить дома программу реновации уже нельзя, об этом напоминается в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

В Единый контактный центр Стройкомплекса Москвы поступило 30 обращений с вопросом, о том, можно ли включить дома в программу реновации, и два вопроса о том, как можно исключить дом из программы. Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин напомнил, что исключить дом из программы реновации можно в любое время до момента заключения первого договора. Для этого необходимо решение общего собрания собственников помещений дома, из которых за выход из программы должны проголосовать более 1/3 собственников. Включить дом в программу реновации уже нельзя.

В сообщении также отмечается, что около трети всех обращений в Единый контактный центр Стройкомплекса Москвы касаются вопросов программы реновации.


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Теги: 
программа реновации жилья  реновация  обращения 

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