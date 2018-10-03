3 октября. Mossovetinfo.ru – Включить дома программу реновации уже нельзя, об этом напоминается в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.
В Единый контактный центр Стройкомплекса Москвы поступило 30 обращений с вопросом, о том, можно ли включить дома в программу реновации, и два вопроса о том, как можно исключить дом из программы. Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин напомнил, что исключить дом из программы реновации можно в любое время до момента заключения первого договора. Для этого необходимо решение общего собрания собственников помещений дома, из которых за выход из программы должны проголосовать более 1/3 собственников. Включить дом в программу реновации уже нельзя.
В сообщении также отмечается, что около трети всех обращений в Единый контактный центр Стройкомплекса Москвы касаются вопросов программы реновации.
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