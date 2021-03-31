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Город (Москва и область)     31.03.2021 19:37

Власти Москвы назвали число заболевших COVID-19 после прививки

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

31 марта. Mossovetinfo.ru — Около 1 тысячи москвичей заразились коронавирусом после вакцинации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комплекса соцразвития Москвы.

Это составляет около 0,1% от общего числа вакцинированных. При этом, 76% заболевших после вакцинации переносят заболевание в легкой или бессимптомной форме.

В пресс-службе напомнили, что иммунитет начинает вырабатываться уже после первого укола, второй укол подстегивает формирование иммунитета. Однако, у каждого человека иммунитет вырабатывается индивидуально, поэтому после вакцинации все равно необходимо соблюдать действующие ограничительные меры.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Москве 5 декабря. На конец марта в Москве было вакцинировано около 1 миллиона человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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