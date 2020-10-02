2 октября. Mossovetinfo.ru - Московские предприятия, которые не переведут на удаленную работу 30% своих сотрудников, могут быть оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.



Данчиков напомнил, что сумма штрафа за невыполнение указа мэра Москвы составляет от 30 до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей. В случае повторного нарушения или причинения вреда здоровью человека на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц может быть наложен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, кроме того, деятельность предпринимателя или компании может быть приостановлена на 90 дней.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 5 октября предприятия в Москве обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Данная мера предпринимается в целях борьбы с распространением коронавируса.