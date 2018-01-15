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Город     15.01.2018 07:06

Власти Москвы не намерены вводить платную парковку во дворах

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Теги:  парковка  Максим Ликсутов 

Власти Москвы не будут влиять не введение платной парковки во дворах, заявил в интервью газете «Коммерсантъ» заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

«Как человек, ответственный в правительстве Москвы за парковочное пространство, могу сказать, что в Москве никогда вопрос платной парковки во дворе не обсуждался и не выносился на обсуждение»,- сказал Ликсутов.

«Наоборот, мы являемся категорическими противниками любого регулирования дворовой территории со стороны правительства Москвы. Все полномочия определять, для каких целей они хотят использовать свою дворовую территорию, есть у самих жителей», - отметил заместитель мэра Москвы.

В конце 2018 года в силу вступит закон об «Об организации дорожного движения». Региональные власти смогут вводить «временные ограничения или прекращение движения транспортных средств определенных видов, категорий, экологического класса, а также в отношении определенных дней и времени суток». Одна из норм закона позволяет вводить платную парковку во дворах.

Ликсутов отметил, что многие из тех решений, которые в закон попали, уже в Москве применялись: «Госдума просто дала более четкие вводные и систематизировала их для регионов. Поэтому автомобилистам не надо в 2018 году в городе ждать нововведений, которых они в Москве не видели».

В качестве примера он привел ограничения движения в новогодние праздники в центре Москвы.

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Теги: 
парковка  Максим Ликсутов 

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