Власти Москвы не будут влиять не введение платной парковки во дворах, заявил в интервью газете «Коммерсантъ»
заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.
«Как человек, ответственный в правительстве Москвы за парковочное пространство, могу сказать, что в Москве никогда вопрос платной парковки во дворе не обсуждался и не выносился на обсуждение»,- сказал Ликсутов.
«Наоборот, мы являемся категорическими противниками любого регулирования дворовой территории со стороны правительства Москвы. Все полномочия определять, для каких целей они хотят использовать свою дворовую территорию, есть у самих жителей», - отметил заместитель мэра Москвы.
В конце 2018 года в силу вступит закон об «Об организации дорожного движения». Региональные власти смогут вводить «временные ограничения или прекращение движения транспортных средств определенных видов, категорий, экологического класса, а также в отношении определенных дней и времени суток». Одна из норм закона позволяет вводить платную парковку во дворах.
Ликсутов отметил, что многие из тех решений, которые в закон попали, уже в Москве применялись: «Госдума просто дала более четкие вводные и систематизировала их для регионов. Поэтому автомобилистам не надо в 2018 году в городе ждать нововведений, которых они в Москве не видели».
В качестве примера он привел ограничения движения в новогодние праздники в центре Москвы.