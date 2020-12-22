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Город (Москва и область)     22.12.2020 17:18

Власти Москвы не планируют дополнительных ограничений, но и имеющиеся отменять рано - Собянин

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Теги:  коронавирус  ограничения  Сергей Собянин 

22 декабря. Mossovetinfo.ru - Власти Москвы не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса, однако и те, которые действуют, отменять рано, заявил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что несмотря на сложную ситуацию, система здравоохранения города с ней справляется, все подразделения работают стабильно. Однако отменять ограничения пока рано. Всей действующие ограничения необходимо соблюдать.

Ранее Собянин заявил, что в Москве свободно 30% коек, выделенных для больных коронавирусом.


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Теги: 
коронавирус  ограничения  Сергей Собянин 

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