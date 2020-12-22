22 декабря. Mossovetinfo.ru - Власти Москвы не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса, однако и те, которые действуют, отменять рано, заявил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин.



Мэр отметил, что несмотря на сложную ситуацию, система здравоохранения города с ней справляется, все подразделения работают стабильно. Однако отменять ограничения пока рано. Всей действующие ограничения необходимо соблюдать.



Ранее Собянин заявил, что в Москве свободно 30% коек, выделенных для больных коронавирусом.