22 декабря. Mossovetinfo.ru - Власти Москвы не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса, однако и те, которые действуют, отменять рано, заявил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр отметил, что несмотря на сложную ситуацию, система здравоохранения города с ней справляется, все подразделения работают стабильно. Однако отменять ограничения пока рано. Всей действующие ограничения необходимо соблюдать.
Ранее Собянин заявил, что в Москве свободно 30% коек, выделенных для больных коронавирусом.
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