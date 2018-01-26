26 января. Mossovetinfo.ru – Офисное здание на Красной Пресне надстраивать не будут. Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК).
Здание занимает площадь 967 квадратных метров. Инвестор намеревался увеличить ее почти на треть.
Комиссия сочла нецелесообразным реализацию данного проекта, поскольку в непосредственной близости от здания расположен жилой дом и под угрозой окажется комфорт горожан.
14:35 Другое Роскомнадзор ограничил доступ к нелегальным спортивным трансляциям
14:22 Город Названы даты Московского урбанистического форума - 2018
13:50 Город До конца марта в Москве на маршруты наземного транспорта выйдут 588 автобусов
12:05 Город Власти Москвы не разрешили надстроить офисное здание на Красной Пресне
10:53 Происшествия Более 138 млн рублей похитили в обменном пункте в Москве у мужчины
14:22 Город Названы даты Московского урбанистического форума - 2018
22:08 Другое На Олимпиаду в Пхёнчхане МОК допустил только 169 российских спортсменов
13:50 Город Как минимум 218 домов, имеющих архитектурную ценность, сохранят в рамках реновации
19:06 Власть Николай Губенко возглавил фракцию КПРФ в Мосгордуме
21:23 Город Собянин: Московский урбанистический форум а 2018 году пройдет в «Зарядье»
17:46 Город Адреса домов для переселения по программе реновации в 2018 году
13:20 Город Первый дом по программе реновации начнут заселять в феврале
10:46 Город Москва вошла в пятерку популярных новогодних маршрутов в мире