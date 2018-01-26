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Город     26.01.2018 12:05

Власти Москвы не разрешили надстроить офисное здание на Красной Пресне

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Теги:  ГЗК 

26 января. Mossovetinfo.ru – Офисное здание на Красной Пресне надстраивать не будут. Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК).

Здание занимает площадь 967 квадратных метров. Инвестор намеревался увеличить ее почти на треть.

Комиссия сочла нецелесообразным реализацию данного проекта, поскольку в непосредственной близости от здания расположен жилой дом и под угрозой окажется комфорт горожан.


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Теги: 
ГЗК 

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