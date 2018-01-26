26 января. Mossovetinfo.ru – Офисное здание на Красной Пресне надстраивать не будут. Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК).



Здание занимает площадь 967 квадратных метров. Инвестор намеревался увеличить ее почти на треть.



Комиссия сочла нецелесообразным реализацию данного проекта, поскольку в непосредственной близости от здания расположен жилой дом и под угрозой окажется комфорт горожан.