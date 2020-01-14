14 января. Mossovetinfo.ru – Московские власти намерены разбираться в ручном режиме с каждым штрафом, который получили москвичи из-за невозможности продлить резидентное разрешение на парковку, сообщается в микроблоге транспортного комплекса Москвы в Twitter.



Всем пострадавшим в результате данной ситуации рекомендовано обращаться в сервисные центры «Московский транспорт».



Ранее сообщалось, что из-за проблем у Росреестра, который задерживает подтверждение сведений о собственниках жилья из ЕГРН, тысячи москвичей не могут продлить резидентные парковочные разрешения и вынуждены парковаться возле собственных домов за деньги, либо платить штрафы за неоплаченную парковку.