14 января. Mossovetinfo.ru – Московские власти намерены разбираться в ручном режиме с каждым штрафом, который получили москвичи из-за невозможности продлить резидентное разрешение на парковку, сообщается в микроблоге транспортного комплекса Москвы в Twitter.
Всем пострадавшим в результате данной ситуации рекомендовано обращаться в сервисные центры «Московский транспорт».
Ранее сообщалось, что из-за проблем у Росреестра, который задерживает подтверждение сведений о собственниках жилья из ЕГРН, тысячи москвичей не могут продлить резидентные парковочные разрешения и вынуждены парковаться возле собственных домов за деньги, либо платить штрафы за неоплаченную парковку.
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