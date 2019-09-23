23 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэрия Москвы издала постановление, согласно которому агрегаторы такси теперь обязаны предоставлять в городскую информационную систему личные данные водителей, а также информацию о полисах ОСАГО, сообщает «Коммерсантъ».
Ранее агрегаторы передавали в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД) только данные о местоположении автомобилей.
По прогнозам экспертов, новые правила потребуют от агрегаторов такси изменений в программном обеспечении и финансовых затрат, что приведет к росту стоимости поездок для потребителей.
10:05 Город (Москва и область) Фестиваль «Золотая осень» пройдет в Москве с 4 по 13 октября
09:51 В России В 2020 году в России начнется массовое сокращение госслужащих
09:30 Город (Москва и область) Власти Москвы обязали агрегаторов такси предоставлять личные данные водителей
09:17 Общество Подведены итоги краудсорсинг-проекта «Электронный дом»
21:51 Общество Какой будет погода в Москве с 23 по 29 сентября
14:44 Город (Москва и область) Программа фестиваля «Круг света» - 2019
21:54 Власть В Мосгордуме предложили изменить избирательное законодательство и закон о митингах
19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы
18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва