23 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэрия Москвы издала постановление, согласно которому агрегаторы такси теперь обязаны предоставлять в городскую информационную систему личные данные водителей, а также информацию о полисах ОСАГО, сообщает «Коммерсантъ».



Ранее агрегаторы передавали в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД) только данные о местоположении автомобилей.



По прогнозам экспертов, новые правила потребуют от агрегаторов такси изменений в программном обеспечении и финансовых затрат, что приведет к росту стоимости поездок для потребителей.