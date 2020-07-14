14 июля. Mossovetinfo.ru – Одобрен проект строительства жилого комплекса на территории Бадаевского завода. Об этом сообщает Москомархитектура.
Концепция проекта была разработана швейцарским архитектурным бюро Herzog & de Meuron. Она предусматривает строительство нового здания на 35-метровых опорах, развитие прибрежной территории, создание парка площадью в 4 гектара и набережной, которые станут единым общественным пространством.
Кроме того, объекты культурного наследия на территории завода, будут отреставрированы и приспособлены под современные нужды.
В октябре 2019 года в Мосгордуме прошел круглый стол «За сохранение историко-культурного облика ансамбля Бадаевского пивоваренного завода». Участники круглого стола выступили против проекта застройки территории завода. По их мнению, под видом редевелопмента территории Бадаевский завод, который является памятником архитектуры, будет фактически уничтожен, а часть исторических зданий будет снесена.
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