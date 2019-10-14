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Город (Москва и область)     14.10.2019 12:16

Власти Москвы опровергли информацию о сокращении воспитателей в детских садах

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Теги:  детские сады  образование  воспитатели 

14 октября. Mossovetinfo.ru – Информация о сокращении воспитателей в детских садах Москвы не соответствует действительности, сообщается на странице столичного департамента образования и науки в Facebook.

Ранее в сети было размещено обращение родителей московских дошкольников к депутатам Мосгордумы, в котором сообщалось о массовом сокращении персонала в детских садах. В открытом письме было указано более 25 школ, в дошкольных группах которых были сокращены помощники воспитателей (няни).

В департаменте образования и науки опровергли данную информацию. В сообщении департамента указано, что по сравнению с 2018 годом количество воспитателей и помощников воспитателей выросло. Если в 2018 году в указанных школах работали 1969 воспитателей и 838 помощников воспитателей, то в 2019 году в этих школах работали уже 2356 воспитателей, 931 помощников воспитателей.

Также сообщается, что в шести школах количество воспитателей и помощников воспитателей было сокращено, но это связано уменьшением числа обучающихся в этих школах.


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Теги: 
детские сады  образование  воспитатели 

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