14 октября. Mossovetinfo.ru – Информация о сокращении воспитателей в детских садах Москвы не соответствует действительности, сообщается на странице столичного департамента образования и науки в Facebook.



Ранее в сети было размещено обращение родителей московских дошкольников к депутатам Мосгордумы, в котором сообщалось о массовом сокращении персонала в детских садах. В открытом письме было указано более 25 школ, в дошкольных группах которых были сокращены помощники воспитателей (няни).



В департаменте образования и науки опровергли данную информацию. В сообщении департамента указано, что по сравнению с 2018 годом количество воспитателей и помощников воспитателей выросло. Если в 2018 году в указанных школах работали 1969 воспитателей и 838 помощников воспитателей, то в 2019 году в этих школах работали уже 2356 воспитателей, 931 помощников воспитателей.



Также сообщается, что в шести школах количество воспитателей и помощников воспитателей было сокращено, но это связано уменьшением числа обучающихся в этих школах.