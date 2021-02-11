11:54 Город (Москва и область) Парковка в Москве будет бесплатной 22 и 23 февраля
10:55 Город (Москва и область) Власти Москвы отказали КПРФ в проведении шествия и митинга 23 февраля
10:20 Общество Путин ответил на вопрос про отравление Навального
10:09 В мире В ВОЗ допустили возникновение пандемии COVID-19 в Китае до декабря 2019 года
09:44 В мире Литва отказалась выдавать России Леонида Волкова
01:12 Общество Бюро МГК КПРФ опубликовало предварительный список кандидатов на выборы в Госдуму по Москве
11:40 Город (Москва и область) Одну из платформ станции метро «Каширская» закроют до конца лета
17:35 Мнения Ректор ВШЭ: Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Навального
16:27 Город (Москва и область) В наземном транспорте Москвы открыли передние двери для пассажиров
11:00 Общество Власти Москвы подбирают мужу Скабеевой – Попову округ для выборов
09:53 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой линии метро откроют в 2023 году