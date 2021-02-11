Власти Москвы отказали КПРФ в проведении шествия и митинга 23 февраля

11 февраля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы отказали КПРФ в разрешении на проведение шествия и митинга 23 февраля, соответствующий документ имеется в распоряжении ИА «Моссовет».



В ответе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции указано, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий.



Также в документе сообщается, что в случае проведения несанкционированных публичных мероприятий, его организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности.



Несмотря на это, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что митинг и шествие все равно состоятся.