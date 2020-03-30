30 марта. Mossovetinfo.ru – Мэрия Москвы ответила на главные вопросы по поводу введенного в Москве режима самоизоляции, ответы опубликованы на официальном портале мэра и правительства столицы.



Власти разъяснили как будет работать общественный транспорт, как будут работать магазины, можно ли покинуть Москву или приехать в столицу из Московской области, и другие вопросы.



1. Если в магазин будут пускать определенное количество людей, как организовать, чтобы не было толкучки у дверей?



Ответственность за соблюдение мер, описанных в указе Мэра Москвы, лежит на магазинах и других торговых точках. Они обязаны обеспечить не только возможность соблюдения дистанции внутри помещения, в том числе при помощи специальной разметки, но и организовать площадки для ожидания таким образом, чтобы посетители имели возможность соблюдать социальную дистанцию и во время ожидания входа в магазин.



2. Будет ли представлен список организаций, которым разрешено работать?



На сегодняшний день в городе закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, кафе и рестораны. Работают в обычном режиме только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и непродовольственные магазины, где можно купить товары первой необходимости. Также продолжают работать городские службы, необходимые для жизнеобеспечения города.



3. Будут ли ограничения на вход в общественный транспорт?



Общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме. Указ также не предусматривает ограничения движения личного, служебного, специального автотранспорта.



4. Как получить пропуск? Что дают спецпропуска? Куда обращаться за их получением? Кому могут дать, а кому отказать?



Все разъяснения и порядок введения режима спецпропусков, необходимых для контроля за соблюдением режима самоизоляции, будут содержаться в регламентирующем акте Правительства Москвы, который будет опубликован на официальном портале mos.ru.



5. Можно ли передвигаться на такси? Будут ли как-то регулироваться цены на такси?



Службы такси продолжат работать в обычном режиме. Цены на такси дополнительно регулироваться не будут.



6. Нужно ходить с паспортом?



Гражданин Российской Федерации обязан носить с собой документ, подтверждающий личность. Таким документом может быть паспорт, свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет), паспорт моряка, дипломатический паспорт, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение беженца, военный билет, служебное удостоверение (для работников прокуратуры), заграничный паспорт, вид на жительство.



7. Как доказывать, что ты проживаешь в конкретном доме? Что, если человек снимает жилье, но у него нет прописки (прописка Московской области, другого региона)?



Все разъяснения и порядок введения режима спецпропусков, необходимых для контроля за соблюдением режима самоизоляции, будут содержаться в регламентирующем акте Правительства Москвы, который будет опубликован на официальном портале mos.ru.



8. До какого числа действует карантин?



Режим повышенной готовности введен на территории города Сергеем Собяниным 5 марта 2020 года. Согласно указу Мэра Москвы, режим самоизоляции введен для всех жителей столицы независимо от их возраста. Его необходимо соблюдать в ближайшее время с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома.



9. Можно ли приезжать в город?



Да, можно. Также можно выехать из Москвы.



10. Кого и нужно ли предупреждать о поездке в Новую Москву или за город?



Нет. До публикации регламентирующего акта Правительства Москвы никого предупреждать не нужно. Регламентирующий акт будет опубликован на mos.ru.



11. Можно ли передвигаться из Москвы в Московскую область?



Да, можно. Также можно вернуться обратно — из области в Москву.



12. Нужны законные основания ограничения передвижения граждан в условиях необъявленной ЧС / карантина. Есть ли у Собянина полномочия вводить подобные ограничения?



Режим повышенной готовности, введенный Сергеем Собяниным 5 марта 2020 года на территории города, предусмотрен федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Объявление режима повышенной готовности позволяет городским властям вводить ограничения и применять меры реагирования, необходимые для предотвращения распространения инфекции.



13. Нужно показать ребенка врачу, чтобы понять, какое состояние после лечения (отит). В поликлинике. Меня оштрафуют?



Нет, в указе прописано, что получение медицинской помощи является основанием для того, чтобы покинуть место проживания.



14. Что такое «Умная система контроля»? Как она будет работать? Статуса QR кода, про который пишут в интернете, нет в законе.



Все разъяснения и порядок введения работы технических систем, необходимых для контроля за соблюдением режима самоизоляции, будут содержаться в регламентирующем акте Правительства Москвы, который будет опубликован на mos.ru.



15. Имею ли я право выходить бегать при условии, что я не контактирую с другими людьми, стараюсь их оббегать, соблюдая дистанцию не менее двух метров? А вокруг дома просто бегать одному можно?



Нет, не имеете — для того чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции.



16. Будет ли разрешено выходить на спортивные площадки у дома для занятия спортом?



Нет. Коронавирусная инфекция может сохраняться на поверхностях, в том числе на спортивных тренажерах.



17. Как будут работать поликлиники?



Поликлиники будут работать в обычном режиме.



18. Можно ли выходить на улицу погулять с ребенком в коляске?



Для того чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции. Поэтому такие прогулки временно запрещены.



19. Остановит ли меня полиция, если я еду на запланированный прием к врачу?



Нет, в указе прописано, что получение медицинской помощи является основанием для того, чтобы покинуть место проживания.



20. Как теперь быть пожилым москвичам? Которым в поликлинику на метро надо ехать?



Для того чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции, особенно пожилым людям. В случае плохого самочувствия нужно вызвать врача на дом без посещения медицинских учреждений.



21. Как быть тем, у кого родители в Москве или, наоборот, в Подмосковье? Как быть тем, кто прописан в Москве с родителями, а живет фактически в ближнем Подмосковье? Как быть тем, кто работает в Москве, а живет в Подмосковье?



Для того чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции. Покидать квартиру можно для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить. Выезжать из столицы и въезжать в нее разрешается. Режим также введен и в Московской области.



22. Как будут автоматически назначены выплаты по безработице? Нужно позвонить на горячую линию?



Нет. Если вы уже состоите на бирже труда, новые выплаты произойдут автоматически. Региональная компенсация безработным гражданам, состоящим по состоянию на 31 марта 2020 года на учете в органах службы занятости города Москвы, устанавливается в беззаявительном порядке.



23. Что с плановыми операциями после онкологических заболеваний (операций)?



Решение о проведении плановых операций принимает ваш лечащий врач – только он может определить, действительно ли стоит проводить плановую операцию во время повышенной опасности заражения коронавирусом.



24. Как будет определяться, что человек поехал по срочным, неотложным делам (на работу, за медицинской помощью, в центр госуслуг и так далее)? Как доказать, что едешь на работу?



Все разъяснения и порядок введения режима ограничения передвижений по городу и мер, необходимых для контроля за соблюдением режима самоизоляции, будут содержаться в регламентирующем акте Правительства Москвы, который будет опубликован на официальном портале mos.ru.



25. На основании чего устанавливается сумма штрафа за нарушение карантина? Кто будет назначать штраф? В чей бюджет он пойдет?



Все разъяснения и порядок введения режима ограничения передвижений по городу и мер, необходимых для контроля за соблюдением режима самоизоляции, будут содержаться в регламентирующем акте Правительства Москвы, который будет опубликован на официальном портале mos.ru.



26. Что делать, если был запланирован переезд (переезд на съемную квартиру или в купленное жилье)? Будет ли это являться нарушением режима карантина?



Все разъяснения и порядок введения режима ограничения передвижений по городу и мер, необходимых для контроля за соблюдением режима самоизоляции, будут содержаться в регламентирующем акте Правительства Москвы, который будет опубликован на официальном портале mos.ru.



27. Можно ли на такси ездить к родственникам для покупки продуктов или другой помощи?



Нет, нельзя. Режим ограничения передвижений введен в том числе для того, чтобы люди как можно меньше контактировали друг с другом, даже если это родственники. Вы можете помочь им заказать все необходимое онлайн.



28. Если человек без работы давно, а встанет на учет только сейчас, он будет претендовать на такое же пособие?



Все, кто уже находится на учете в органах службы занятости города Москвы, а также те, кто встанет на учет в период объявленного режима самоизоляции либо в течение 30 календарных дней со дня прекращения указанного режима, смогут претендовать на выплату пособия.



29. Может ли это сделать не москвич?



Нет, пособие по безработице может получить только житель города Москвы.



Режим самоизоляции введен в Москве указом мэра Москвы Сергея Собянина с 30 марта. Такой же режим введен в Московской области распоряжением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

